ФГВФЛ согласовал выплату более 78 млн грн очередным группам клиентов банка "Конкорд"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц согласовала удовлетворение требований кредиторов четвертой и шестой очередей реестра акцептованных требований кредиторов банка “Конкорд”, сообщает УНН со ссылкой на информацию Фонда.
Детали
По сообщению, для четвертой группы согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн, а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно.
“Требования каждой следующей очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди”, — напомнили алгоритм удовлетворения требований представители Фонда.
Как отмечается в сообщении, эти суммы составляют 100% от утвержденных требований и четвертой, и шестой очередей. Выплаты осуществляются в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов.
Отметим, что в ответ на запрос УНН в Фонде уточнили общую сумму реестра акцептованных требований кредиторов. Согласно решению исполнительной дирекции Фонда, она составляет 1,6 млрд грн.
Контекст
Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества “АКБ “КОНКОРД” с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, продолжалось с 11 сентября.
Напомним
Совладелица “Конкорда” Елена Соседка в посте на своей странице в Facebook отметила, что активов банка хватит, чтобы вкладчики банка и акционеры получили собственные средства, а, собственно, выплаты можно провести за 2-3 недели.
В свою очередь, ее сестра Юлия Соседка, которая также является совладелицей банка, подчеркнула, что ConcordBank впервые в истории Украины сделает процедуру ликвидации финучреждения максимально прозрачной.