ФГВФЛ не смог продать активы банка "Михайловский"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц не смог продать активы банка "Михайловский", сообщает УНН.
На сайте банка опубликовано объявление уполномоченного лица ФГВФЛ Волкова о том, что аукцион не состоялся из видсутнсить участников.
В частности, ФГВФЛ не смог продать сортировщик банкнот, два сервера и дизельный генератор.
Один из соавторов Уголовного кодекса, народный депутат четырех созывов Верховной Рады Юрий Кармазин в комментарии УНН рассказал, что вообще происходит с продажей активов ликвидируемых банков.
“Я, как только началось уничтожение украинских банков, на примере банка „Таврика“, принял участие в 16 судебных заседаниях.
Мы пришли к выводу о том, что НБУ фактически своими решениями сделали банки неплатежеспособными. Во многих случаях, это было сделано искусственно и во многих случаях, это было сделано по согласованию с ФГВФЛ.
На самом деле, ФГВФЛ и его руководитель должны быть арестованы вместе с Гонтаревой. Потому что они занимались активами банков таким образом, что они куда-то распределялись и отдавались своим людям ”, - сказал он.
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По убеждению Кармазина, Фонд гарантирования вкладов физлиц, это преступная организация, “вкусные” активы ликвидируемых банков распределяет между своими людьми.
Напомним, ФГВФЛ занизил стоимость активов банка “Михайловский” .
НАБУ расследует уголовное производство против ФГВФЛ и НБУ по факту хищения активов ликвидируемых банков .
Ликвидатор банка “Михайловский” Волков задекларировал билизько 1 млн долл наличности .
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