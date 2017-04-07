ФГВФЛ не смог продать активы банка "Михайловский"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44660 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103460 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158954 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117534 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117182 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112946 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104555 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107150 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103637 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154204 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
ФГВФЛ не смог продать активы банка "Михайловский"

ФГВФЛ не смог продать активы банка "Михайловский"

Киев  •  УНН

 • 11501 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов физлиц не смог продать активы банка "Михайловский", сообщает УНН.

На сайте банка опубликовано объявление уполномоченного лица ФГВФЛ Волкова о том, что аукцион не состоялся из видсутнсить участников.

В частности, ФГВФЛ не смог продать сортировщик банкнот, два сервера и дизельный генератор.

Один из соавторов Уголовного кодекса, народный депутат четырех созывов Верховной Рады Юрий Кармазин в комментарии УНН рассказал, что вообще происходит с продажей активов ликвидируемых банков.

“Я, как только началось уничтожение украинских банков, на примере банка „Таврика“, принял участие в 16 судебных заседаниях.

Мы пришли к выводу о том, что НБУ фактически своими решениями сделали банки неплатежеспособными. Во многих случаях, это было сделано искусственно и во многих случаях, это было сделано по согласованию с ФГВФЛ.

На самом деле, ФГВФЛ и его руководитель должны быть арестованы вместе с Гонтаревой. Потому что они занимались активами банков таким образом, что они куда-то распределялись и отдавались своим людям ”, - сказал он.

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По убеждению Кармазина, Фонд гарантирования вкладов физлиц, это преступная организация, “вкусные” активы ликвидируемых банков распределяет между своими людьми.

Напомним, ФГВФЛ занизил стоимость активов банка “Михайловский” .

НАБУ расследует уголовное производство против ФГВФЛ и НБУ по факту хищения активов ликвидируемых банков .

Ликвидатор банка “Михайловский” Волков задекларировал билизько 1 млн долл наличности .

СМИ также сообщали о том , что фирма жены заместителя главы АП Ковальчука приобрела дом в Печерском районе Киева по 3000 долларов.

Украинские Национальные Новости

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