ФГВФО не зміг продати активи банку "Михайлівський"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Фонд гарантування вкладів фізосіб не зміг продати активи банку “Михайлівський”, повідомляє УНН.
На сайті банку опубліковано оголошення уповноваженої особи ФГВФО О.Волкова про те, що аукціон не відбувся через відсутнсіть учасників.
Зокрема, ФГВФО не зміг продати сортувальник банкнот, два сервери та дизельний генератор.
Один із співавторів Кримінального кодексу, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради Юрій Кармазін в коментарі УНН розповів, що взагалі відбувається з продажем активів ліквідованих банків.
“Я, як тільки почалось знищення українських банків, на прикладі банка „Таврика“, прийняв участь у 16 судових засіданнях.
Ми прийшли до висновку про те, що НБУ фактично своїми рішеннями зробили банки неплатоспроможними. В багатьох випадках, це було зроблено штучно і в багатьох випадках, це було зроблено за узгодженням із ФГВФО.
Насправді, ФГВФО і його керівник мають бути заарештовані разом із Гонтаревою. Тому що вони займалися активами банків таким чином, що вони кудись розподілялись і віддавались своїм людям”, — сказав він.
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На переконання Ю.Кармазіна, Фонд гарантування вкладів фізосіб, це злочинна організація, яка “смачні” активи ліквідованих банків розподіляє між своїми людьми.
Нагадаємо, ФГВФО занизив вартість активів банку “Михайлівський”.
НАБУ розслідує кримінальне провадження проти ФГВФО та НБУ за фактом розкрадання активів ліквідованих банків.
Ліквідатор банку “Михайлівський” О.Волков задекларував билизько 1 млн дол.США готівки.
ЗМІ також повідомляли про те, що фірма дружини заступника глави АП Ковальчука придбала будинок у Печерському районі Києва за 3 тисячі доларів.