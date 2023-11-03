ФГВФЛ бессмысленно использует средства "Конкорда" - на этот раз банк потерял почти 2 млн грн

Фактически, ликвидатор бессмысленно тратит средства «Конкорда», которые должны были бы быть направлены на выплаты при ликвидации банка. В частности, в ноябре также был продлен срок аренды помещений, в которых находились отделения и филиалы банка. Такие расходы не имеют смысла, ведь сейчас банк не ведет деятельности, которая бы требовала наличия арендованных помещений.

За 3 месяца ликвидации банка эти помещения должны быть освобождены, а средства - направлены на выплаты всем очередям вкладчиков и партнеров банка. Корреспонденты УНН посетили адреса, по которым находятся упомянутые помещения, и подтвердили, что отделения закрыты, и обслуживание, соответственно, не проводится. Также, по информации агентства, по состоянию на 1 августа в кассах отделений и филиалов банка находилась наличность в гривне и иностранной валюте эквивалентом около 135 млн грн. Насколько известно УНН, за период работы Фонда эта сумма не претерпела изменений. Фактически, все это можно расценивать как неэффективный менеджмент со стороны ликвидатора, из-за чего теряются значительные суммы.

Отметим, что ранее УНН обращался в ФГВФЛ с информационными запросами относительно текущего статуса отделений банка, расположенных в арендованных помещениях. В свою очередь Фонд в общении с агентством отметил лишь то, что, «в соответствии с определенными ликвидационными процедурами, Фонд осуществляет мероприятия по прекращению арендных правоотношений с соблюдением требований законодательства».

Следует добавить, что в коммуникациях с УНН представители Фонда информативно отвечают на запросы, касающиеся простых вопросов, в частности очередей и сумм выплат гарантированного возмещения вкладчикам и клиентам банка. В других вопросах Фонд гарантирования вкладов физических лиц пытается уклоняться от предоставления четкой информации о ликвидации банка «Конкорд».

Контекст

Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Акционерного общества «АКБ «КОНКОРД» с 1 августа 2023 года. Выплаты начались 21 августа. Общая сумма гарантированного возмещения, которая была назначена к выплатам вкладчикам банка, составила 647 млн грн. Удовлетворение требований кредиторов третьей очереди реестра акцептованных требований кредиторов банка, утвержденного решением исполнительной дирекции Фонда от 31 августа, продолжалось с 11 сентября. Для четвертой группы была согласована выплата в размере 78 млн 74 тыс. 125,60 грн, а для шестой — 85 тыс. 792,56 грн соответственно. Выплаты этим группам стартовали с 28 сентября. А выплаты седьмой очереди («другие вкладчики и юридические лица (бизнес) – клиенты банка, которые не являются связанными с банком лицами» - ред.) начались 9 октября. Общая сумма требований этой очереди составила 564,2 млн грн.