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ФГВФО безглуздо використовує кошти "Конкорду" - цього разу банк втратив майже 2 млн грн

Київ • УНН

 • 176827 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатор АТ «АКБ «Конкорд» продовжує безглузде витрачання коштів банку, які могли б піти на виплати під час ліквідації – у листопаді на оренду приміщень відділень та філій банку, в якого відкликали ліцензію ще 1 серпня поточного року, було витрачено майже 2 млн грн, повідомляє УНН.

ФГВФО безглуздо використовує кошти "Конкорду" - цього разу банк втратив майже 2 млн грн

Фактично, ліквідатор безглуздо витрачає кошти «Конкорду», які мали б бути спрямовані на виплати під час ліквідації банку. Зокрема, у листопаді також було подовжено термін оренди приміщень, у яких знаходилися відділення та філіали банку. Такі витрати не мають сенсу, адже наразі банк не веде діяльності, яка б вимагала наявності орендованих приміщень.

За 3 місяці ліквідації банку ці приміщення мали б бути звільнені, а кошти - спрямовані на виплати усім чергами вкладників та партнерів банку. Кореспонденти УНН відвідали адреси, за якими знаходяться згадані приміщення, та підтвердили, що відділення зачинені, й обслуговування, відповідно, не проводиться. Також, за інформацією агентства, станом на 1 серпня у касах відділень та філій банку перебувала готівка у гривні та іноземній валюти еквівалентом близько 135 млн грн. Наскільки відомо УНН, за період роботи Фонду ця сума не зазнала змін. Фактично, все це можна розцінювати як неефективний менеджмент з боку ліквідатора, через що втрачаються значні суми.

Зазначимо, що раніше УНН звертався до ФГВФО із інформаційними запитами щодо поточного статусу відділень банку, які розташовані в орендованих приміщеннях. Своєю чергою Фонд у спілкуванні з агентством зазначив лише те, що, «відповідно до визначених ліквідаційних процедур, Фонд здійснює заходи щодо припинення орендних правовідносин із дотриманням вимог законодавства».

Слід додати, що у комунікаціях з УНН представники Фонду інформативно відповідають на запити, які стосуються простих питань, зокрема черг та сум виплат гарантованого відшкодування вкладникам та клієнтам банку. В інших питаннях Фонд гарантування вкладів фізичних осіб намагається ухилятися від надання чіткої інформації щодо ліквідації банку «Конкорд».

Контекст

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Акціонерного товариства «АКБ «КОНКОРД» з 1 серпня 2023 року. Виплати розпочалися 21 серпня. Загальна сума гарантованого відшкодування, яка була призначена до виплат вкладникам банку, становила 647 млн грн. Задоволення вимог кредиторів третьої черги реєстру акцептованих вимог кредиторів банку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 31 серпня, тривало з 11 вересня. Для четвертої групи була погоджена виплата обсягом 78 млн 74 тис. 125,60 грн, а для шостої — 85 тис. 792,56 грн відповідно. Виплати цім групам стартували з 28 вересня. А виплати сьомій черзі («інші вкладники та юридичні особи (бізнес) – клієнти банку, які не є пов’язаними з банком особами» - ред.) почалася 9 жовтня. Загальна сума вимог цієї черги становила 564,2 млн грн.

Українські Національні Новини

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