ФГВФО безглуздо використовує кошти "Конкорду" - цього разу банк втратив майже 2 млн грн

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як ліквідатор АТ «АКБ «Конкорд» продовжує безглузде витрачання коштів банку, які могли б піти на виплати під час ліквідації – у листопаді на оренду приміщень відділень та філій банку, в якого відкликали ліцензію ще 1 серпня поточного року, було витрачено майже 2 млн грн, повідомляє УНН.