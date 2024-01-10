ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ближайшее время планирует передать военным инкассаторские автомобили. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Федор Вениславский.

Я переговорил с главой Фонда, там нет никаких проблем, они планируют в ближайшее время передать инкассаторские авто, партию, и эти также. Поэтому, никакого решения комитета для этого не нужно - мне в Фонде объяснили, что все в чем нуждаются военные - это не проблема и, конечно, они передадут - сказал Вениславский комментируя вопрос о том планируют ли члены комитета законодательную инициативу по облегчению передачи бронированных инкассаторских автомобилей, которые есть в распоряжении ФГВФЛ военным.

Напомним

Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка обратилась в Фонд гарантирования вкладов физлиц с тем, чтобы они не проводили аукцион по продаже бронированного инкассаторского авто банка, а передали это авто военным.

Военные 204 Отдельного батальона территориальной обороны Киева, который сейчас находится на передовой, призвали Фонд гарантирования вкладов физических лиц прислушаться к предложению акционеров банка "Конкорд" и передать армии выставленный на продажу бронеавтомобиль.

Вениславский в комментарии УНН заявил, что парламентский комитет рассмотрит ситуацию, которая возникла с бронированным инкассаторским автомобилем, принадлежащим ликвидируемому банку "Конкорд". Депутаты, по его словам, в частности, рассмотрят возможность передачи такого имущества сразу ВСУ вместо его продажи Фондом гарантирования вкладов физических лиц с аукциона.