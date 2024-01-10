ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
Киев • УНН
ФГВФЛ планирует в ближайшее время передать украинским военным бронированные инкассаторские автомобили, что подтвердил народный депутат Федор Вениславский.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в ближайшее время планирует передать военным инкассаторские автомобили. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны Федор Вениславский.
Я переговорил с главой Фонда, там нет никаких проблем, они планируют в ближайшее время передать инкассаторские авто, партию, и эти также. Поэтому, никакого решения комитета для этого не нужно - мне в Фонде объяснили, что все в чем нуждаются военные - это не проблема и, конечно, они передадут
Напомним
Соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка обратилась в Фонд гарантирования вкладов физлиц с тем, чтобы они не проводили аукцион по продаже бронированного инкассаторского авто банка, а передали это авто военным.
Военные 204 Отдельного батальона территориальной обороны Киева, который сейчас находится на передовой, призвали Фонд гарантирования вкладов физических лиц прислушаться к предложению акционеров банка "Конкорд" и передать армии выставленный на продажу бронеавтомобиль.
Вениславский в комментарии УНН заявил, что парламентский комитет рассмотрит ситуацию, которая возникла с бронированным инкассаторским автомобилем, принадлежащим ликвидируемому банку "Конкорд". Депутаты, по его словам, в частности, рассмотрят возможность передачи такого имущества сразу ВСУ вместо его продажи Фондом гарантирования вкладов физических лиц с аукциона.
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
ФГВФЛ планирует в ближайшее время передать украинским военным бронированные инкассаторские автомобили, что подтвердил народный депутат Федор Вениславский.
40 процентов населения Украины в этом году будут нуждаться в гуманитарной помощи - ООН
По данным ООН, 40% населения Украины нуждается в гуманитарной помощи из-за продолжающейся войны.
Кирилл Кернес избежал ответственности за распространение наркотиков
Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова, избежал ответственности за продажу экстази и марихуаны.
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
Блокада польских перевозчиков и фермеров создала очередь из 950 грузовиков на польско-украинской границе. Больше всего грузовиков напротив ПП "Рава-Русская".
47 государств осудили поставки северокорейских ракет россии - заявление
Сорок семь стран осудили продажу КНДР ракет россии и удары рф по Украине.
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника в саратовской области
россия утверждает, что ее силы ПВО сбили украинский беспилотник над саратовской областью.
В рф хотят создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине - ISW
россия стремится создать 15-километровую "буферную зону" на Харьковщине, чтобы отдалить украинскую артиллерию, несмотря на сомнения относительно ее военной способности провести такую операцию.
США и Южная Корея обязались продолжать сотрудничество для поддержки Украины
США и Южная Корея обязуются продолжать поддерживать Украину на фоне военных связей КНДР с россией. Они осудили передачу ракет КНДР россии, ссылаясь на беспокойство по поводу глобальной безопасности.
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
Эксперты КНИИСЭ изучают обломки вражеских ракет, подозревая, что в недавних ударах были использованы "Кинжалы", изготовленные из компонентов "Искандеров". Принадлежность ракет к КНДР пока не подтверждена.
россияне за сутки ранили еще двух жителей Донетчины
Двое жителей Донецкой области получили ранения в результате российских обстрелов 9 января.