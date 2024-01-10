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ФГВФО найближчим часом планує передати інкасаторські авто військовим - Веніславський

ФГВФО найближчим часом планує передати інкасаторські авто військовим - Веніславський

Київ • УНН

 • 173360 перегляди

ФГВФО планує найближчим часом передати українським військовим броньовані інкасаторські автомобілі, що підтвердив народний депутат Федір Веніславський.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб найближчим часом планує передати військовим інкасаторські автомобілі. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки - голова підкомітету з державної безпеки та оборони Федір Веніславський.

Я переговорив з головою Фонду, там немає ніяких проблем, вони планують найближчим часом передати інкасаторські авто, партію, і ці також. Тому, ніякого рішення комітету для цього не потрібно - мені у Фонді пояснили, що все чого потребують військові - це не проблема і, звичайно, вони передадуть

 - сказав Веніславський коментуючи питання про те чи планують члени комітету законодавчу ініціативу щодо полегшення передачі броньованих інкасаторських автомобілів, які є у розпорядженні ФГВФО військовим.

Нагадаємо 

Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка звернулася до Фонду гарантування вкладів фізосіб з тим, аби вони не проводили аукціон з продажу броньованого інкасаторського авто банку, а передали це авто військовим. 

Військові 204 Окремого батальйону територіальної оборони Києва, який нині знаходиться на передовій, закликали Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухатися до пропозиції акціонерів банку "Конкорд" й передати армії виставлений на продаж бронеавтомобіль. 

Веніславський у коментарі УНН заявив, що парламентський комітет розгляне ситуацію, яка виникла з броньованим інкасаторським автомобілем, що належить ліквідованому банку "Конкорд". Депутати, за його словами, зокрема, розглянуть можливість передачі такого майна одразу ЗСУ замість його продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з аукціону.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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