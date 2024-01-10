ФГВФО найближчим часом планує передати інкасаторські авто військовим - Веніславський

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб найближчим часом планує передати військовим інкасаторські автомобілі. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки - голова підкомітету з державної безпеки та оборони Федір Веніславський.

Я переговорив з головою Фонду, там немає ніяких проблем, вони планують найближчим часом передати інкасаторські авто, партію, і ці також. Тому, ніякого рішення комітету для цього не потрібно - мені у Фонді пояснили, що все чого потребують військові - це не проблема і, звичайно, вони передадуть - сказав Веніславський коментуючи питання про те чи планують члени комітету законодавчу ініціативу щодо полегшення передачі броньованих інкасаторських автомобілів, які є у розпорядженні ФГВФО військовим.

Нагадаємо

Співзасновниця банку "Конкорд" Олена Сосєдка звернулася до Фонду гарантування вкладів фізосіб з тим, аби вони не проводили аукціон з продажу броньованого інкасаторського авто банку, а передали це авто військовим.

Військові 204 Окремого батальйону територіальної оборони Києва, який нині знаходиться на передовій, закликали Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухатися до пропозиції акціонерів банку "Конкорд" й передати армії виставлений на продаж бронеавтомобіль.

Веніславський у коментарі УНН заявив, що парламентський комітет розгляне ситуацію, яка виникла з броньованим інкасаторським автомобілем, що належить ліквідованому банку "Конкорд". Депутати, за його словами, зокрема, розглянуть можливість передачі такого майна одразу ЗСУ замість його продажу Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з аукціону.