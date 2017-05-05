ФФУ: в Украине может появиться тренировочный лагерь сборной Аргентины

Во время встречи обсуждалась перспектива проведения товарищеского матча между национальными сборными Украины и Аргентины. Также А.Павелко и Х.Алонсо обсудили возможности организации в Украине тренировочного лагеря для сборной Аргентины накануне финальной части чемпионата мира по футболу-2018.

"Идея организации тренировочного лагеря в Украине воспринята с большим энтузиазмом нашими аргентинскими коллегами. Сейчас продолжаются переговоры между ФФУ и Ассоциацией футбола Аргентины по этому вопросу. Его решения, среди прочего, будет зависеть и от успехов сборной этой страны в квалификации к ЧМ-2018", - рассказал А.Павелко.

Примечательно, что заинтересованность в организации матча между сборными Аргентины и Украины подтвердил и господин Х.Алонсо.

"Конечно, возможность проведения поединка будет зависеть от различных факторов, но мы стараемся организовать этот матч. Проведение такого поединка станет успехом для обеих стран. Для нас очень важно, чтобы матч состоялся, поскольку Украина является сильной футбольной державой", - рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Аргентины в Украине.

Отметим, что в составе Аргентины выступают такие звезды мирового футбола, как Лионель Месси, Ди Мария, Серхио Агуэро, Гонсало Игуаин, Хавьер Маскерано и другие.

Напомним, что в апреле сборная Украины начала переговоры с командой Аргентины о проведении спарринга.