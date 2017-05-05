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ФФУ: в Україні може з'явитися тренувальний табір збірної Аргентини

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. В Будинку футболу відбулась робоча зустріч президента ФФУ Андрія Павелка та Надзвичайного і Повноважного посла Аргентини в Україні Альберто Хосе Алонсо, під час якої обговорювалась можливість організації в Україні тренувального табору для збірної Аргентини напередодні фінальної частини чемпіонату світу з футболу-2018, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

ФФУ: в Україні може з'явитися тренувальний табір збірної Аргентини

Під час зустрічі обговорювалась перспектива проведення товариського матчу між національними збірними України та Аргентини. Також Павелко та Алонсо обговорили можливості організації в Україні тренувального табору для збірної Аргентини напередодні фінальної частини чемпіонату світу з футболу-2018.

"Ідея організації тренувального табору в Україні сприйнята з великим ентузіазмом нашими аргентинськими колегами. Зараз продовжуються переговори між ФФУ та Асоціацією футболу Аргентини щодо цього питання. Його вирішення, серед іншого, залежатиме і від успіхів збірної цієї країни в кваліфікації до ЧС-2018", - розповів А.Павелко.

Примітно, що зацікавленість в організації матчу між збірними Аргентини і України підтвердив і пан Х.Алонсо.

"Звичайно, можливість проведення поєдинку буде залежати від різних факторів, але ми намагаємося організувати цей матч. Проведення такого поєдинку стане успіхом для обох країн. Для нас дуже важливо, щоб матч відбувся, оскільки Україна є сильною футбольною державою", - розповів Надзвичайний та Повноважний посол Аргентини в Україні.

Відзначимо, що у складі Аргентини виступають такі зірки світового футболу, як Ліонель Мессі, Анхель Ді Марія, Серхіо Агуеро, Гонсало Ігуаїн, Хав'єр Маскерано та інші.

Нагадаємо, що в квітні збірна України розпочала переговори із командою Аргентини щодо проведення спарингу.

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