ФФУ объявила о финансировании областных региональных футбольных федераций

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 44647 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103458 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158949 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117532 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117180 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112945 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104554 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154201 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
ФФУ объявила о финансировании областных региональных футбольных федераций

ФФУ объявила о финансировании областных региональных футбольных федераций

Киев  •  УНН

 • 10725 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Все областные футбольные федерации будут получать каждый месяц по 50 000 гривен, или 600 тыс ежегодно. Об этом говорится в официальном отчете президента ФФУ Андрея Павелко, который он озвучил во время XIX-го Конгресса ФФУ, передает УНН.

"ФФУ продолжает оказывать региональным федерациям прямую финансовую поддержку в размере 600 тыс грн. в год. Большинство областей также уже получили новые автомобили от спонсора Федерации, компании "Winner", - говорится в сообщении А.Павелка.

Кроме того, по словам президента Федерации, каждая область уже получила по 1000 мячей.

"Еще 18 000 мячей ежегодно региональные федерации будут получать от технического спонсора ФФУ, испанской компании" Фома ", - добавил президент ФФУ.

Как сообщал УНН, Андрей Шевченко решил организовать для тренеров национальных команд Украины стажировку в лондонском "Челси".

Украинские Национальные Новости

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