ФФУ объявила о финансировании областных региональных футбольных федераций
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Все областные футбольные федерации будут получать каждый месяц по 50 000 гривен, или 600 тыс ежегодно. Об этом говорится в официальном отчете президента ФФУ Андрея Павелко, который он озвучил во время XIX-го Конгресса ФФУ, передает УНН.
"ФФУ продолжает оказывать региональным федерациям прямую финансовую поддержку в размере 600 тыс грн. в год. Большинство областей также уже получили новые автомобили от спонсора Федерации, компании "Winner", - говорится в сообщении А.Павелка.
Кроме того, по словам президента Федерации, каждая область уже получила по 1000 мячей.
"Еще 18 000 мячей ежегодно региональные федерации будут получать от технического спонсора ФФУ, испанской компании" Фома ", - добавил президент ФФУ.
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