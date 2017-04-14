ФФУ оголосила про фінансування обласних регіональних футбольних федерацій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Всі обласні футбольні федерації отримуватимуть кожного місяця по 50 тисяч гривень, або 600 тис щорічно. Про це йдеться в офіційному звіті президента ФФУ Андрія Павелка, який він озвучив під час XIX-го Конгресу ФФУ, передає УНН.
“ФФУ продовжує надавати регіональним федераціям пряму фінансову підтримку в розмірі 600 тис грн. на рік. Більшість областей також вже отримали нові автомобілі від спонсора Федерації, компанії “Winner,” — йдеться у повідомленні А.Павелка.
Крім того, за словами президента Федерації, кожна область вже отримала по 1 тисячі м’ячів.
“Ще 18 тисяч м’ячів щорічно регіональні федерації отримуватимуть від технічного спонсора ФФУ, іспанської компанії “Хома,” — додав президент ФФУ.
Як повідомляв УНН, Андрій Шевченко вирішив організувати для тренерів національних команд України стажування в лондонському “Челсі”.