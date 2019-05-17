ФФУ может стать УАФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Во время ХХІІ Конгресса Федерации футбола Украины, что сейчас проходит в Запорожье, представлен Второй этап ребрендинга ФФУ, передает УНН.
В частности, было предложено изменить название "Федерация футбола Украины" на "Украинская Ассоциация Футбола". С таким предложением выступила консультант по ребрендингу Алена Слепцова-Кованая.
"Как УЕФА, так и ФИФА в своих названиях имеют слово "Ассоциация". Поэтому было бы логично и украинской организации переименоваться в Ассоциацию", - сказала Слепцова-Кованая.
Делегаты Конгресса приступили к рассмотрению предложения.