ФФУ может стать УАФ

В частности, было предложено изменить название "Федерация футбола Украины" на "Украинская Ассоциация Футбола". С таким предложением выступила консультант по ребрендингу Алена Слепцова-Кованая.

"Как УЕФА, так и ФИФА в своих названиях имеют слово "Ассоциация". Поэтому было бы логично и украинской организации переименоваться в Ассоциацию", - сказала Слепцова-Кованая.

Делегаты Конгресса приступили к рассмотрению предложения.