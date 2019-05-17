ФФУ може стати УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Під час ХХІІ Конгресу Федерації футболу України, що наразі проходить у Запоріжжі, презентовано Другий етап ребрендингу ФФУ, передає УНН.
Зокрема, було запропоновано змінити назву "Федерація Футболу України" на "Українська Асоціація Футболу". З такою пропозицією виступила консультант з ребрендингу Альона Слєпцова-Кована.
“Як УЕФА, так і ФІФА у своїх назвах мають слово “Асоціація”. Тому було б логічно й українській організації перейменуватись у Асоціацію”, - сказала Слєпцова-Кована.
Делегати Конгресу приступили до розгляду пропозиції.