Фейковый манифест с призывом отомстить властям Украины: "Азов" опроверг свою причастность

Детали

На днях в соцсетях распространили манифест, в котором от имени полка "Азов" призывают на решительные меры по защите Украины "не только от московской империи, но и от гнили наверху".

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“Полк "Азов" не имеет никакого отношения к данному манифесту. Пока кто-то тратит свое время впустую, мы прилагаем все усилия для сохранения жизни нашего народа. Боремся за независимость, суверенность и территориальную целостность Украины. Да, мы отомстим за гибель каждого бойца полка "Азов", за гибель каждого патриота Украины, но месть наша будет направлена ​​исключительно на врага - страну-террориста”, – отметили в “Азове”.

Напомним

Высшее политическое руководство пыталось деблокировать защитников Мариуполя во время тяжелых боев за город. Об этом на пресс-конференции подтвердил освобожденный из плена защитник “Азовстали” Владислав Жаворонок с позывным "Википедия"