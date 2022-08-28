Фейковий маніфест із закликом помститися владі України: "Азов" спростував свою причетність

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Днями у соцмережах поширили маніфест, в якому від імені полку "Азов" закликають на рішучі заходи щодо захисту України "не тільки від московської імперії, але й від гнилля нагорі".

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“Полк "Азов" немає жодного відношення до даного маніфесту. Поки хтось витрачає свій час даремно, ми докладаємо усіх зусиль для збереження життя нашого народу. Боремося за незалежність, суверенність та територіальну цілісність України. Так, ми помстимося за загибель кожного бійця полку "Азов", за загибель кожного патріота України, але помста наша буде спрямована виключно на ворога - країну-терориста”, – наголосили в “Азові”.

Нагадаємо

Вище політичне керівництво намагалося деблокувати захисників Маріуполя під час важких боїв за місто. Про це на пресконференції підтвердив звільнений з полону захисник “Азовсталі” Владислав Жайворонок із позивним "Вікіпедія".