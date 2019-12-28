Фэшн-эксперты назвали ugly-свитер главным трендом 2020 года
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Фешн-эксперты назвали модель свитера, которая будет в тренде в 2020 году. В частности, речь идет об ugly-свитерах ("уродливых" свитерах) и джемперах, которые у нас принято также называть "бабушкин" свитер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Who What Wear.
Так, по мнению фешн-экспертов, ugly-свитер, вдохновленный английской эксцентричностью, станет ключевой вещью в гардеробе ведущих модниц планеты. В частности из-за того, что его может надеть кто угодно и чувствовать себя круто.
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"По иронии судьбы, чем менее круто будет выглядеть ваш джемпер, тем моднее он будет. Несмотря на то, что технически он никогда не выходил из моды, сейчас этот "уродливый“ джемпер оказался на вершине модного олимпа", — пишут модные аналитики портала Who What Wear.
При этом стилисты рекомендуют носить новый ugly-тренд с шелковыми юбками, модными джинсами с завышенной талией и даже с классическими брюками.
Напомним, что в Париже скончался известный французский модельер, который одевал Жаклин Кеннеди и Катрин Денев.