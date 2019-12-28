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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 33479 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119546 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 125312 просмотра

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5 марта, 15:54 • 123544 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 145920 просмотра

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Фэшн-эксперты назвали ugly-свитер главным трендом 2020 года

Фэшн-эксперты назвали ugly-свитер главным трендом 2020 года

Киев  •  УНН

 • 29328 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Фешн-эксперты назвали модель свитера, которая будет в тренде в 2020 году. В частности, речь идет об ugly-свитерах ("уродливых" свитерах) и джемперах, которые у нас принято также называть "бабушкин" свитер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал Who What Wear.

Так, по мнению фешн-экспертов, ugly-свитер, вдохновленный английской эксцентричностью, станет ключевой вещью в гардеробе ведущих модниц планеты. В частности из-за того, что его может надеть кто угодно и чувствовать себя круто.

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"По иронии судьбы, чем менее круто будет выглядеть ваш джемпер, тем моднее он будет. Несмотря на то, что технически он никогда не выходил из моды, сейчас этот "уродливый“ джемпер оказался на вершине модного олимпа", — пишут модные аналитики портала Who What Wear.

При этом стилисты рекомендуют носить новый ugly-тренд с шелковыми юбками, модными джинсами с завышенной талией и даже с классическими брюками.

Напомним, что в Париже скончался известный французский модельер, который одевал Жаклин Кеннеди и Катрин Денев.

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