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Фешн-експерти назвали ugly-светр головним трендом 2020 року

Фешн-експерти назвали ugly-светр головним трендом 2020 року

Київ • УНН

 • 29331 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Фешн-експерти назвали модель светрів, яка буде в тренді в 2020 році. Зокрема, йдеться про ugly-светри ("потворні" светри) і джемпери, які у нас прийнято також називати "бабусин" светр. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Who What Wear.

Так, на думку фешн-експертів, ugly-светр, натхненний англійською ексцентричністю, стане ключовою річчю в гардеробі провідних модниць планети. Зокрема через те, що його може надіти хто завгодно і відчувати себе круто.

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"За іронією долі, чим менше круто буде виглядати ваш джемпер, тим модніше він буде. Незважаючи на те, що технічно він ніколи не виходив з моди, зараз цей "потворний" джемпер опинився на вершині модного олімпу", - пишуть модні аналітики порталу Who What Wear.

При цьому стилісти рекомендують носити новий ugly-тренд з шовковими спідницями, модними джинсами із завищеною талією і навіть з класичними брюками.

Нагадаємо, що у Парижі помер відомий французький модельєр, який одягав Жаклін Кеннеді і Катрін Деньов.

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