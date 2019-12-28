Фешн-експерти назвали ugly-светр головним трендом 2020 року
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Фешн-експерти назвали модель светрів, яка буде в тренді в 2020 році. Зокрема, йдеться про ugly-светри ("потворні" светри) і джемпери, які у нас прийнято також називати "бабусин" светр. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Who What Wear.
Так, на думку фешн-експертів, ugly-светр, натхненний англійською ексцентричністю, стане ключовою річчю в гардеробі провідних модниць планети. Зокрема через те, що його може надіти хто завгодно і відчувати себе круто.
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"За іронією долі, чим менше круто буде виглядати ваш джемпер, тим модніше він буде. Незважаючи на те, що технічно він ніколи не виходив з моди, зараз цей "потворний" джемпер опинився на вершині модного олімпу", - пишуть модні аналітики порталу Who What Wear.
При цьому стилісти рекомендують носити новий ugly-тренд з шовковими спідницями, модними джинсами із завищеною талією і навіть з класичними брюками.
Нагадаємо, що у Парижі помер відомий французький модельєр, який одягав Жаклін Кеннеді і Катрін Деньов.