Фешн-експерти назвали ugly-светр головним трендом 2020 року

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Фешн-експерти назвали модель светрів, яка буде в тренді в 2020 році. Зокрема, йдеться про ugly-светри ("потворні" светри) і джемпери, які у нас прийнято також називати "бабусин" светр. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал Who What Wear.