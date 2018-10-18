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Фермеры требуют от ЕС скоординировать усилия в борьбе с АЧС

Фермеры требуют от ЕС скоординировать усилия в борьбе с АЧС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 октября. УНН. Европейские страны борются с вирусом АЧС на свой страх и риск: пока Бельгия смягчает правила карантинных зон, соседняя Франция отгораживается от “бельгийской” АЧС. В связи с этим, бельгийский союз фермеров призывает скоординировать усилия стран ЕС для более эффективного противодействия вирусу. Об этом сообщает межрегиональная экологическая организация “Зеленый Фронт”, передает УНН.

Отмечается, что бельгийский министр сельского хозяйства Денис Дюкарм планирует до конца года выделить от 800 тысяч до 1 млн евро на компенсации пострадавшим от АЧС свиноводам.

“На сегодня в Бельгии забито около 6 тысяч свиней в целях предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Карантинная зона АЧС на юге Бельгии, включающая 63 тыс. гектаров, на настоящий момент разделена на 3 части, ограничения в которых стали варьироваться. В то время как в основной зоне площадью около 12 500 гектаров продолжает сохраняться запрет на кормление животных, охоту, а также на передвижение в ней, доступ в прочие части теперь стал разрешен”, — сказано в сообщении.

Уточняется, что состоянием на 15 октября на юге Бельгии было обнаружено уже 89 случаев африканской чумы свиней у найденных свиноматок в “запретной зоне”.

Тем временем в северных департаментах Франции, граничащих с бельгийской карантинной зоной, власти приняли решение об ограничении доступа в леса, временном запрете охоты, а также вырубки и транспортировки леса.

“Непосредственная угроза африканской чумы свиней во Франции касается почти 100 ферм. На границе также появится забор под напряжением. В местах, где не удастся поставить ограждение, должны быть распылены вещества, отпугивающие кабанов”, — отмечается в сообщении.

Союз бельгийских фермеров, в свою очередь, отметил, что, хотя они понимают французские меры предосторожности, ситуация требует координации противоэпизоотических мер со стороны руководства ЕС в целом.

Как сообщал УНН, АЧС поразила уже 10 стран ЕС. В Украине с начала года было зафиксировано уже более 120 случаев заражения животных вирусом.

По словам украинского политика Сергея Тригубенка, эпидемия АЧС в стране отразилась на ценах на свинину и сало в отечественных магазинах. Эти продукты подорожала в среднем на 50% — 60% на протяжении последних полутора лет.

Кроме того, АЧС привела к значительному росту импорта иностранной свинины в Украину.

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