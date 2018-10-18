Фермеры требуют от ЕС скоординировать усилия в борьбе с АЧС

Отмечается, что бельгийский министр сельского хозяйства Денис Дюкарм планирует до конца года выделить от 800 тысяч до 1 млн евро на компенсации пострадавшим от АЧС свиноводам.

“На сегодня в Бельгии забито около 6 тысяч свиней в целях предотвращения дальнейшего распространения болезни.

Карантинная зона АЧС на юге Бельгии, включающая 63 тыс. гектаров, на настоящий момент разделена на 3 части, ограничения в которых стали варьироваться. В то время как в основной зоне площадью около 12 500 гектаров продолжает сохраняться запрет на кормление животных, охоту, а также на передвижение в ней, доступ в прочие части теперь стал разрешен”, — сказано в сообщении.

Уточняется, что состоянием на 15 октября на юге Бельгии было обнаружено уже 89 случаев африканской чумы свиней у найденных свиноматок в “запретной зоне”.

Тем временем в северных департаментах Франции, граничащих с бельгийской карантинной зоной, власти приняли решение об ограничении доступа в леса, временном запрете охоты, а также вырубки и транспортировки леса.

“Непосредственная угроза африканской чумы свиней во Франции касается почти 100 ферм. На границе также появится забор под напряжением. В местах, где не удастся поставить ограждение, должны быть распылены вещества, отпугивающие кабанов”, — отмечается в сообщении.

Союз бельгийских фермеров, в свою очередь, отметил, что, хотя они понимают французские меры предосторожности, ситуация требует координации противоэпизоотических мер со стороны руководства ЕС в целом.

Как сообщал УНН, АЧС поразила уже 10 стран ЕС. В Украине с начала года было зафиксировано уже более 120 случаев заражения животных вирусом.

По словам украинского политика Сергея Тригубенка, эпидемия АЧС в стране отразилась на ценах на свинину и сало в отечественных магазинах. Эти продукты подорожала в среднем на 50% — 60% на протяжении последних полутора лет.

Кроме того, АЧС привела к значительному росту импорта иностранной свинины в Украину.