Фермери вимагають від ЄС скоординувати зусилля в боротьбі з АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Європейські країни борються з вірусом АЧС на свій страх і ризик: поки Бельгія пом'якшує правила карантинних зон, сусідня Франція відгороджується від "бельгійської" АЧС. У зв'язку з цим, бельгійський союз фермерів закликає скоординувати зусилля країн ЄС для більш ефективної протидії вірусу. Про це повідомляє міжрегіональна екологічна організація "Зелений Фронт", передає УНН.
Відзначається, що бельгійський міністр сільського господарства Денис Дюкарм планує до кінця року виділити від 800 тисяч до 1 млн євро на компенсації постраждалим від АЧС свинарям.
“На сьогодні в Бельгії забито близько 6 тисяч свиней з метою запобігання подальшому поширенню хвороби.
Карантинна зона АЧС на півдні Бельгії, що включає 63 тис. гектарів, на цей момент розділена на 3 частини, обмеження в яких стали варіюватися. У той час як в основній зоні площею близько 12 500 гектарів продовжує зберігатися заборона на годівлю тварин, полювання, а також на пересування в ній, доступ в інші частини тепер дозволений”, — сказано в повідомленні.
Уточнюється, що станом на 15 жовтня на півдні Бельгії було виявлено вже 89 випадків африканської чуми свиней у знайдених свиноматок в “забороненій зоні”.
Тим часом в північних департаментах Франції, що межують з бельгійською карантинною зоною, влада ухвалила рішення про обмеження доступу до лісів, тимчасову заборону полювання, а також вирубку і транспортування лісу.
“Безпосередня загроза африканської чуми свиней у Франції стосується майже 100 ферм. На кордоні також з’явиться паркан під напругою. У місцях, де не вдасться поставити огорожу, повинні бути розпорошені речовини, що відлякують кабанів”, - наголошується в повідомленні.
Союз бельгійських фермерів, в свою чергу, зазначив, що, хоча вони розуміють французькі запобіжні заходи, ситуація вимагає координації протиепізоотичних заходів з боку керівництва ЄС в цілому.
Як повідомляв УНН, АЧС вразила вже 10 країн ЄС. В Україні з початку року було зафіксовано вже більше 120 випадків зараження тварин вірусом.
За словами українського політика Сергія Тригубенка, епідемія АЧС в країні відбилася на цінах на свинину і сало у вітчизняних магазинах. Ці продукти подорожчали в середньому на 50-60% протягом останніх півтора років.
Крім того, АЧС привела до значного зростання імпорту іноземної свинини в Україну.