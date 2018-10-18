Фермери вимагають від ЄС скоординувати зусилля в боротьбі з АЧС

Відзначається, що бельгійський міністр сільського господарства Денис Дюкарм планує до кінця року виділити від 800 тисяч до 1 млн євро на компенсації постраждалим від АЧС свинарям.

“На сьогодні в Бельгії забито близько 6 тисяч свиней з метою запобігання подальшому поширенню хвороби.

Карантинна зона АЧС на півдні Бельгії, що включає 63 тис. гектарів, на цей момент розділена на 3 частини, обмеження в яких стали варіюватися. У той час як в основній зоні площею близько 12 500 гектарів продовжує зберігатися заборона на годівлю тварин, полювання, а також на пересування в ній, доступ в інші частини тепер дозволений”, — сказано в повідомленні.

Уточнюється, що станом на 15 жовтня на півдні Бельгії було виявлено вже 89 випадків африканської чуми свиней у знайдених свиноматок в “забороненій зоні”.

Тим часом в північних департаментах Франції, що межують з бельгійською карантинною зоною, влада ухвалила рішення про обмеження доступу до лісів, тимчасову заборону полювання, а також вирубку і транспортування лісу.

“Безпосередня загроза африканської чуми свиней у Франції стосується майже 100 ферм. На кордоні також з’явиться паркан під напругою. У місцях, де не вдасться поставити огорожу, повинні бути розпорошені речовини, що відлякують кабанів”, - наголошується в повідомленні.

Союз бельгійських фермерів, в свою чергу, зазначив, що, хоча вони розуміють французькі запобіжні заходи, ситуація вимагає координації протиепізоотичних заходів з боку керівництва ЄС в цілому.

Як повідомляв УНН, АЧС вразила вже 10 країн ЄС. В Україні з початку року було зафіксовано вже більше 120 випадків зараження тварин вірусом.

За словами українського політика Сергія Тригубенка, епідемія АЧС в країні відбилася на цінах на свинину і сало у вітчизняних магазинах. Ці продукти подорожчали в середньому на 50-60% протягом останніх півтора років.

Крім того, АЧС привела до значного зростання імпорту іноземної свинини в Україну.