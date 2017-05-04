"Фенербахче" готов выкупить Е.Коноплянку за 10 млн. евро - СМИ

Руководители Гельзенкирхенский команды недовольны игрой украинца, который не смог закрепиться в основном составе клуба, поэтому готовы рассмотреть предложения от других команд.

Заметим, что турецкому клубу необходимо продать нескольких исполнителей чтобы трансфер Е.Коноплянкы состоялся согласно условий финансового "фэйр плей".

Стоит отметить, что права на украинца принадлежат испанской "Севильи", за "Шальке" наш соотечественник выступает на правах аренды. В соглашение включена опция обязательного выкупа футболиста за 12,5 миллиона евро.

Добавим, что в текущем сезоне Е.Коноплянка провел в немецкой Бундеслиге 16 матчей и забил 1 гол.

Как сообщал УНН, фанаты "Шальке" поддержали Е.Коноплянку баннером.