"Фенербахче" готовий викупити Є.Коноплянку за 10 млн. євро - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Турецький гранд "Фенербахче" готовий викупити права на гравця національної збірної України, півзахисника німецького "Шальке" Євгена Коноплянку за суму в 10 млн. євро, передає УНН з посиланням на Bild.
Керівники гельзенкірхенської команди не задоволені грою українця, який не зміг закріпитися в основному складі клубу, тому готові розглянути пропозиції від інших команд.
Зауважимо, що турецькому клубові необхідно продати декількох виконавців аби трансфер Є.Коноплянки відбувся згідно з умов фінансового "фейр плей".
Варто відзначити, що права на українця належать іспанській "Севільї", за "Шальке" наш співвітчизник виступає на правах оренди. В угоду включена опція обов'язкового викупу футболіста за 12,5 мільйона євро.
Додамо, що в поточному сезоні Є.Коноплянка провів у німецькій Бундеслізі 16 матчів і забив 1 гол.
Як повідомляв УНН, фанати "Шальке" підтримали Є.Коноплянку баннером.