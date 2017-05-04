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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Фенербахче" готовий викупити Є.Коноплянку за 10 млн. євро - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15519 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Турецький гранд "Фенербахче" готовий викупити права на гравця національної збірної України, півзахисника німецького "Шальке" Євгена Коноплянку за суму в 10 млн. євро, передає УНН з посиланням на Bild.

"Фенербахче" готовий викупити Є.Коноплянку за 10 млн. євро - ЗМІ

Керівники гельзенкірхенської команди не задоволені грою українця, який не зміг закріпитися в основному складі клубу, тому готові розглянути пропозиції від інших команд.

Зауважимо, що турецькому клубові необхідно продати декількох виконавців аби трансфер Є.Коноплянки відбувся згідно з умов фінансового "фейр плей".

Варто відзначити, що права на українця належать іспанській "Севільї", за "Шальке" наш співвітчизник виступає на правах оренди. В угоду включена опція обов'язкового викупу футболіста за 12,5 мільйона євро.

Додамо, що в поточному сезоні Є.Коноплянка провів у німецькій Бундеслізі 16 матчів і забив 1 гол.

Як повідомляв УНН, фанати "Шальке" підтримали Є.Коноплянку баннером.

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