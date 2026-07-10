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Фейк рф про "спасённую" девочку из Константиновки опровергли журналисты - ЦСК

Киев • УНН

 • 1868 просмотра

российские "СМИ" распространяют фейк о спасении 10-летней девочки, но девочка на самом деле находилась в оккупированном Шахтёрске. Это очередная постановка для оправдания оккупации.

Фейк рф про "спасённую" девочку из Константиновки опровергли журналисты - ЦСК

российская пропаганда распространяет ложную историю о якобы спасении 10-летней девочки из Константиновки военными рф. На самом деле ребенок находился на оккупированной территории еще задолго до появления этой информации. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

По данным Центра, государственные российские СМИ, Z-блогеры и чиновники распространяют историю о том, что российские военные якобы спасли 10-летнюю девочку, которая длительное время жила одна в подвале после гибели своих родных. Эту историю подают как доказательство так называемой "гуманитарной миссии" оккупационной армии.

Однако, как отмечают журналисты издания "Агентство", эта версия не соответствует действительности. Девочку, которую российская пропаганда называет Софией, удалось идентифицировать на фотографиях из социально-реабилитационного центра в оккупированном Шахтерске. Она присутствовала на опубликованных учреждением снимках еще 5 июня, а также 29 июня, 2 и 3 июля. Это свидетельствует о том, что ребенок находился в центре задолго до заявлений о ее якобы "эвакуации" из Константиновки.

В ЦСК также обратили внимание на противоречия в самой пропагандистской версии. Сначала российские медиа заявляли, что военные обнаружили девочку почти месяц назад и регулярно привозили ей еду. В то же время в видеосюжете ТАСС ребенок говорит, что только первый день находится на новом месте, создавая впечатление недавнего "спасения".

В Центре подчеркнули, что подобные постановочные истории кремль регулярно использует для оправдания оккупации украинских территорий и формирования образа российской армии как "освободителей". На самом же деле россия систематически депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий, что международные организации квалифицируют как один из тягчайших военных преступлений.

рф распространяет фейк о нежелании украинцев работать в Германии - как всё на самом деле08.07.2026, 15:34 • 4148 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине