рф распространяет фейк о нежелании украинцев работать в Германии - как всё на самом деле
Киев • УНН
В июне 2026 года в Германии трудоустроено почти 393 000 украинцев, что на 70 000 больше, чем годом ранее. Количество получателей соцпомощи среди украинцев сократилось на 48 тысяч за год.
Российские пропагандисты распространяют нарратив о том, что в Германии "не знают, как заставить украинцев перестать жить на социальные выплаты и начать работать". На самом деле украинцы все активнее интегрируются на немецкий рынок труда, сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций.
Детали
Согласно данным Федерального агентства занятости Германии, в июне 2026 года почти 393 000 украинцев были трудоустроены. Это на 70 000 больше, чем годом ранее.
При этом 86% всех трудоустроенных украинцев работают на работах с полным социальным страхованием. Именно такие работники платят взносы в немецкую систему социального страхования.
Также в июне 2026 года около 679 тысяч украинцев получали базовую социальную помощь, тогда как годом ранее таких было около 727 тысяч. То есть за год их количество сократилось примерно на 48 тысяч
Как отмечают в Центре стратегических коммуникаций, украинцы остаются одной из самых сложных групп для интеграции. Большинство взрослых беженцев составляют женщины - значительная часть из них самостоятельно воспитывает детей. Еще много людей только завершают языковые и интеграционные курсы.
Процесс трудоустройства является постепенным. Реальная статистика демонстрирует не "нежелание работать", а устойчивый рост занятости и постепенное уменьшение зависимости от социальной помощи
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