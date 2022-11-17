Федоров рассказал, как предложил Шмыгалю "правительство как ІТ-компания": о чем идет речь

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"Правительство будущего - это правительство, похожее на ІТ-компанию... Только вчера Премьер-министру презентовал идею, чтобы создать для каждого министерства возможность, в рамках численности и бюджета, создания команд для решения задач и потом, чтобы можно было ликвидировать эту команду. Быстро нанимаешь людей, ставишь задачу, публично об этом говоришь, решаешь эту задачу, а потом можешь эту команду увольнять", - рассказал Федоров.

Он отметил, что в существующей сегодня бюрократии невозможно этого делать.

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Шмыгаль сообщал, что после войны правительство Украины хочет уменьшить роль государства в экономике.