Федоров розповів, як запропонував Шмигалю "уряд як ІТ-компанія": про що йдеться

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"Уряд майбутнього - це уряд, який схожий на ІТ-компанію... Тільки вчора Прем‘єр-міністру презентував ідею, щоб створити для кожного міністерства можливість, в рамках чисельності та бюджету, створення команд для вирішення завдань і потім, щоб можна було ліквідовувати цю команду. Швидко наймаєш людей, ставиш завдання, публічно про це говориш, вирішуєш це завдання, а потім можеш цю команду звільняти", - розповів Федоров.

Він зазначив, що в бюрократії, яка є сьогодні, неможливо цього робити.

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що після війни уряд України хоче зменшити роль держави в економіці.