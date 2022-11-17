Федоров розповів, як запропонував Шмигалю "уряд як ІТ-компанія": про що йдеться
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував Прем‘єр-міністру України Денису Шмигалю ідею щодо створення для кожного міністерства команд для вирішення конкретних завдань, після чого такі команди розпускали б. Про це Федоров розповів під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент УНН.
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"Уряд майбутнього - це уряд, який схожий на ІТ-компанію... Тільки вчора Прем‘єр-міністру презентував ідею, щоб створити для кожного міністерства можливість, в рамках чисельності та бюджету, створення команд для вирішення завдань і потім, щоб можна було ліквідовувати цю команду. Швидко наймаєш людей, ставиш завдання, публічно про це говориш, вирішуєш це завдання, а потім можеш цю команду звільняти", - розповів Федоров.
Він зазначив, що в бюрократії, яка є сьогодні, неможливо цього робити.
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що після війни уряд України хоче зменшити роль держави в економіці.