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7 марта, 13:58 • 117448 просмотра

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7 марта, 08:52 • 147043 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116036 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140713 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Федерация работодателей сделала социально-экономический заказ Олегу Ляшко - Фесенко

Федерация работодателей сделала социально-экономический заказ Олегу Ляшко - Фесенко

Киев  •  УНН

 • 11525 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Подписание меморандума о сотрудничестве по возрождению экономики с Федерацией работодателей Украины – очень сильный ход политика Олега Ляшко, который говорит не о предвыборных лозунгах, а конкретном взаимодействии с серьезной организацией, представляющей крупнейших работодателей страны. Об этом заявил руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, комментируя сегодняшнее событие в Федерации работодателей Украины, передает УНН. 

"Подписание меморандума безусловно доказывает высокий статус Олега Ляшко. Украина получила сигнал, что речь идет о серьезных намерениях и серьезных действиях. В меморандуме речь не идет о политике. Разговор ведется о конкретных социально-экономических программах, и это очень важно. Тема индустриализации обсуждается очень давно. Но, к сожалению, продвигается очень болезненно. Потребность в ней есть безусловная. Ляшко предлагает новую индустриализацию - индустриализацию новой технологической волны. Мы должны строить заводы, которые будут обслуживать новую технологическую структуру мира. Это поможет решить проблему возвращения украинцев на Родину. Также это не просто новые рабочие места, но и высокая заработная плата. Ведь квалифицированная работа, новое качество экономического продукта на этих предприятиях, позволит людям получать более высокий доход. Это крайне важная задача. В данном случае, ФРУ сделала социальный заказ кандидату в президенты Олегу Ляшко, и это показывает, что он способен реализовать социально-экономический запрос общества на практике", - отметил Фесенко.

5 марта 2019 года, лидер Радикальной партии провел встречу с представителями Федерации работодателей Украины. По итогам обсуждения наиболее острых проблем отечественной индустрии, Олег Ляшко подписал с ФРУ меморандум о совместных действиях по возрождению промышленно-экономического потенциала Украины.

"Сегодня наша экономика полумертва. Но я знаю, как ее возродить и сделаю это!", - заявил Ляшко.

Лидер Радикальной партии пообещал, что первый закон, который он подпишет, будет отвечать принципу "Покупай украинское, плати украинцам!".

"Все эти нынешние "прозрачные" тендерные процедуры привели к тому, что мы теряем миллиарды гривен налогов, а наши люди сидят без работы и зарплаты. Я не дам покупать французские вертолеты, китайские турбины и польские трамваи, пока у нас есть "Мотор Сич", "Турбоатом" и "Электрон". Я не позволю покупать импортный уголь, когда у нас запасы собственного на 500 лет вперед, а наши шахтеры сидят голодными. Я дам компенсации аграрным предприятиям, которые покупают отечественную технику, чтобы по нашим полям ездили комбайны "Херсонмаша" и сеялки "Эльворти", а не "Джондиры", - акцентировал лидер "радикалов".

Украинские Национальные Новости

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