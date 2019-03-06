Федерація роботодавців зробила соціально-економічне замовлення Олегу Ляшку - Фесенко

ukru
22 березня, 17:51 • 78947 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 121664 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 103947 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 103810 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 88820 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101818 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151470 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168022 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154867 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 247232 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.5 м/с
34 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 58214 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 47324 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 47651 перегляди
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

03:11 • 24920 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 59249 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 163840 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 247232 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210276 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 195074 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 57438 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 53963 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 69591 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 50300 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 81639 перегляди
Актуальне
Федерація роботодавців зробила соціально-економічне замовлення Олегу Ляшку - Фесенко

Федерація роботодавців зробила соціально-економічне замовлення Олегу Ляшку - Фесенко

Київ • УНН

 • 11528 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Підписання меморандуму про співпрацю з відродження економіки з Федерацією роботодавців України - дуже сильний хід політика Олега Ляшка, який говорить не про передвиборчі гасла, а конкретну взаємодію з серйозною організацією, що представляє найбільших роботодавців країни. Про це заявив керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, коментуючи сьогоднішню подію в Федерації роботодавців України, передає УНН.

"Підписання меморандуму безумовно доводить високий статус Олега Ляшка. Україна отримала сигнал, що мова йде про серйозні наміри і серйозні дії. У меморандумі не йдеться про політику. Розмова ведеться про конкретні соціально-економічні програми, і це дуже важливо. Тема індустріалізації обговорюється дуже давно. Але, на жаль, просувається дуже болісно. Потреба в ній є безумовна. Ляшко пропонує нову індустріалізацію - індустріалізацію нової технологічної хвилі. Ми повинні будувати заводи, які будуть обслуговувати нову технологічну структуру світу. Це допоможе вирішити проблему повернення українців на Батьківщину. Також це не просто нові робочі місця, а й висока заробітна плата. Адже кваліфікована робота, нова якість економічного продукту на цих підприємствах, дозволить людям отримувати більш високий дохід. Це вкрай важливе завдання. В даному випадку, ФРУ зробила соціальне замовлення кандидату в президенти Олегу Ляшку, і це показує, що він здатний реалізувати соціально-економічний запит суспільства на практиці", - зазначив Фесенко.

5 березня 2019 року, лідер Радикальної партії провів зустріч з представниками Федерації роботодавців України. За підсумками обговорення найбільш гострих проблем вітчизняної індустрії, Олег Ляшко підписав з ФРУ меморандум про спільні дії по відродженню промислово-економічного потенціалу України.

"Сьогодні наша економіка напівмертва. Але я знаю, як її відродити і зроблю це!", - заявив Ляшко.

Лідер Радикальної партії пообіцяв, що перший закон, який він підпише, буде здійснюватися за принципом "Купуй українське, плати українцям!".

"Всі ці нинішні "прозорі" тендерні процедури призвели до того, що ми втрачаємо мільярди гривень податків, а наші люди сидять без роботи і зарплати. Я не дам купувати французькі вертольоти, китайські турбіни і польські трамваї, поки у нас є "Мотор Січ" , "Турбоатом" і "Електрон". Я не дозволю купувати імпортне вугілля, коли у нас запаси власного на 500 років вперед, а наші шахтарі сидять голодними. Я дам компенсації аграрним підприємствам, які купують вітчизняну техніку, щоб по наших полях їздили комбайни " Херсонмаша" і сівалки "Ельворті", а не "Джондір", - акцентував лідер "радикалів".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03