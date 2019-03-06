Федерація роботодавців зробила соціально-економічне замовлення Олегу Ляшку - Фесенко

"Підписання меморандуму безумовно доводить високий статус Олега Ляшка. Україна отримала сигнал, що мова йде про серйозні наміри і серйозні дії. У меморандумі не йдеться про політику. Розмова ведеться про конкретні соціально-економічні програми, і це дуже важливо. Тема індустріалізації обговорюється дуже давно. Але, на жаль, просувається дуже болісно. Потреба в ній є безумовна. Ляшко пропонує нову індустріалізацію - індустріалізацію нової технологічної хвилі. Ми повинні будувати заводи, які будуть обслуговувати нову технологічну структуру світу. Це допоможе вирішити проблему повернення українців на Батьківщину. Також це не просто нові робочі місця, а й висока заробітна плата. Адже кваліфікована робота, нова якість економічного продукту на цих підприємствах, дозволить людям отримувати більш високий дохід. Це вкрай важливе завдання. В даному випадку, ФРУ зробила соціальне замовлення кандидату в президенти Олегу Ляшку, і це показує, що він здатний реалізувати соціально-економічний запит суспільства на практиці", - зазначив Фесенко.

5 березня 2019 року, лідер Радикальної партії провів зустріч з представниками Федерації роботодавців України. За підсумками обговорення найбільш гострих проблем вітчизняної індустрії, Олег Ляшко підписав з ФРУ меморандум про спільні дії по відродженню промислово-економічного потенціалу України.



"Сьогодні наша економіка напівмертва. Але я знаю, як її відродити і зроблю це!", - заявив Ляшко.



Лідер Радикальної партії пообіцяв, що перший закон, який він підпише, буде здійснюватися за принципом "Купуй українське, плати українцям!".



"Всі ці нинішні "прозорі" тендерні процедури призвели до того, що ми втрачаємо мільярди гривень податків, а наші люди сидять без роботи і зарплати. Я не дам купувати французькі вертольоти, китайські турбіни і польські трамваї, поки у нас є "Мотор Січ" , "Турбоатом" і "Електрон". Я не дозволю купувати імпортне вугілля, коли у нас запаси власного на 500 років вперед, а наші шахтарі сидять голодними. Я дам компенсації аграрним підприємствам, які купують вітчизняну техніку, щоб по наших полях їздили комбайни " Херсонмаша" і сівалки "Ельворті", а не "Джондір", - акцентував лідер "радикалів".