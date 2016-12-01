ФБУ перенесла матч лидеров Суперлиги между "Химиком" и БК "БИПА"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Директорат чемпионата Украины перенес по согласованию клубов поединок регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч "БИПА" - "Химик". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Вместо 18 декабря матч в Одессе состоится 3 декабря и начнется в 17:00.
Стоит отметить, что после 13 матчей регулярного чемпионата в активе лидера турнира "Химика" 12 побед. Одесситы выиграли 9 из 14 встреч и сейчас находятся на ходу, ведь одержали победы в последних 8 матчах.
Как сообщал УНН, из-за неблагоприятной погоды были отменены два поединка 1/4 Кубка Украины по футболу.