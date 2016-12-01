ФБУ перенесла матч лідерів Суперліги між "Хіміком" та БК "БІПА"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Директорат чемпіонату України переніс за погодженням клубів поєдинок регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч “БІПА” — “Хімік”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Замість 18 грудня матч у Одесі відбудеться 3 грудня і розпочнеться о 17:00.
Варто відзначити, що після 13 матчів регулярного чемпіонату в активі лідера турніру “Хіміка” 12 перемог. Щодо “БІПи”, то одесити виграли 9 з 14 зустрічей та зараз знаходяться на ходу, адже здобули перемоги в останніх 8 матчах.
Як повідомляв УНН, через несприятливу погоду були відмінені два поєдинки 1/4 Кубка України з футболу.