ФБУ объявила пятерку лучших баскетболистов сезона Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По итогам сезона в мужской баскетбольной Суперлиге Федерация баскетбола Украины определила лучших игроков чемпионата, сообщает УНН.
В символическую пятерку вошли два украинца и три легионера:
Разыгрывающий защитник - Деон Эдвин (Химик, 38 матчей) - 16,4 очка, 6,2 подбора, 4,9 передачи (РЕ 16,4)
Атакующий защитник - Александр Мишула (Днепр) - 15,8 очка, 4,3 передачи, 2,3 подбора (РЕ 12,9)
Легкий форвард - Павел Крутоус (Киев-Баскет) - 14,9 очка. 2,8 передачи, 2,6 подбора (РЕ 14,9)
Мощный форвард - Киндал Хилл (Запорожье) - 16.4, 8,2 подбора, 1,6 передачи (РЕ 16,4)
Центровой - Крис Джонс (Химик, 38 матчей) - 15.6 очка, 6,4 подбора, 2,8 передачи (РЕ 15,6).
Напомним, что чемпионский титул завоевал "Химик", обыгравший в финале "Киев-Баскет".