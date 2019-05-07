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ФБУ оголосила п'ятірку кращих баскетболістів сезону Суперліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. За підсумками сезону в чоловічій баскетбольній Суперлізі Федерація баскетболу України визначила найкращих гравців чемпіонату, повідомляє УНН.

До символічної п’ятірки ввійшли два українці та три легіонера:

Розігруючий захисник - Деон Едвін (Хімік, 38 матчів) – 16,4 очка, 6,2 підбирання, 4,9 передачі (РЕ 16,4)

Атакуючий захисник - Олександр Мішула (Дніпро) – 15,8 очка, 4,3 передачі, 2,3 підбирання (РЕ 12,9)

Легкий форвард - Павло Крутоус (Київ-Баскет) – 14,9 очка. 2,8 передачі, 2,6 підбирання (РЕ 14,9)

Потужний форвард - Кіндал Хілл (Запоріжжя) - 16.4, 8,2 підбирання, 1,6 передачі (РЕ 16,4)

Центровий - Кріс Джонс (Хімік, 38 матчів) - 15.6 очка, 6,4 підбирання, 2,8 передачі (РЕ 15,6).

Нагадаємо, що чемпіонський титул завоював "Хімік", який обіграв у фіналі "Київ-Баскет".

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