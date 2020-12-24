ФБР заявило о вмешательстве в выборы в США иранских хакеров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. ФБР и Агентство США по кибербезопасности и инфраструктуры обвинили Иран во вмешательстве в избирательный процесс из-за угроз, размещенных на веб-сайте под названием “Враги народа”. Об этом ведомства сообщили в совместном заявлении, передает УНН.
“ФБР и Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) обладают достоверной информацией, свидетельствующей о том, что иранские хакеры почти наверняка отвечали за создание веб-сайта „Enemies of the People“, содержавший угрозы смерти, направленные на избирательные службы США в середине декабря 2020 года”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ФБР определило несколько доменов, включая главный сайт, содержащий личную информацию и фотографии ряда американских чиновников и частных лиц, причастных к выборам 2020 года. Главный сайт сейчас неактивен.
“Создание веб-сайта „Враги народа“ после выборов демонстрирует постоянное намерение Ирана создать разделение и недоверие в США и подорвать доверие общественности к избирательному процессу в США... ФБР и CISA предупреждали, что иранские хакеры, вероятно, намеревались влиять на выборы в США 2020 года и вмешиваться в них”, — отметили в ФБР.
Как сообщал УНН, в Министерстве финансов США подтвердили, что ведомство в декабре подверглось хакерской атаке. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за кибератаки на Россию. Однако президент Дональд Трамп предположил, что за атакой мог стоять Китай. В свою очередь в Кремле отрицают любую свою причастность к этому.
Напомним, администрация Трампа отказалась обвинить Россию в кибератаках. Однако в администрации новоизбранного президента США Джо Байдена заявили, что ответ на кибератаки “не ограничится только санкциями”.