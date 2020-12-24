ФБР заявило про втручання в вибори в США іранських хакерів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. ФБР та Агентство США з кібербезпеки та інфраструктури звинуватили Іран у втручанні в виборчий процес через погрози, розміщені на вебсайті під назвою “Вороги народу”. Про це відомства повідомили у спільній заяві, передає УНН.
“ФБР та Агентство з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) володіють достовірною інформацією, яка свідчить про те, що іранські хакери майже напевно відповідали за створення веб-сайту „Enemies of the People“, що містив загрози смерті, спрямовані на виборчі служб США в середині грудня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ФБР визначило декілька доменів, включаючи головний веб-сайт, який містив особисту інформацію та фотографії ряду американських чиновників та приватних осіб, причетних до виборів 2020 року. Головний сайт наразі неактивний.
“Створення веб-сайту „Вороги народу“ після виборів демонструє постійний намір Ірану створити розділення та недовіру в США та підірвати довіру громадськості до виборчого процесу в США... ФБР та CISA попереджали, що іранські хакери, ймовірно, мали намір впливати на вибори в США 2020 року та втручатися в них”, — зазначили в ФБР.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві фінансів США підтвердили, що відомство у грудні зазнало хакерської атаки. Держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за кібератаки на Росію. Проте президент Дональд Трамп припустив, що за атакою міг стояти Китай. У свою чергу в Кремлі заперечують будь-яку свою причетність до цього.
Нагадаємо, адміністрація Трампа відмовилася звинуватити Росію в кібератаках. Проте в адміністрації новообраного президента США Джо Байдена заявили, що відповідь на кібератаки “не обмежиться лише санкціями”.