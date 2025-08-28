ФБР расследует стрельбу в школе Миннеаполиса как преступление на почве ненависти против католиков

Стрельба в школе Миннеаполиса в США, в результате которой погибли двое детей и 17 других получили ранения, расследуется как преступление на почве ненависти против католиков, сообщили в ФБР, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Подробности

"ФБР расследует эту стрельбу как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти, направленное против католиков", – заявил директор ФБР Каш Патель в сообщении на X.

Двое детей в возрасте восьми и десяти лет погибли, когда нападавший открыл огонь через окна церкви Annunciation Church в городе в среду утром, когда дети служили мессу.

Нападавший, который погиб на месте происшествия от самонанесенного огнестрельного ранения, позже был назван полицией 23-летним Робином Вестманом.

Вел дневник на русском: что известно об убийце, устроившем стрельбу в католической школе Миннеаполиса