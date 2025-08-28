ФБР расследует стрельбу в школе Миннеаполиса как преступление на почве ненависти против католиков
Киев • УНН
ФБР расследует стрельбу в Миннеаполисе как преступление на почве ненависти и акт внутреннего терроризма. Двое детей погибли, 17 ранены во время мессы в церкви Annunciation Church.
Стрельба в школе Миннеаполиса в США, в результате которой погибли двое детей и 17 других получили ранения, расследуется как преступление на почве ненависти против католиков, сообщили в ФБР, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Подробности
"ФБР расследует эту стрельбу как акт внутреннего терроризма и преступление на почве ненависти, направленное против католиков", – заявил директор ФБР Каш Патель в сообщении на X.
Двое детей в возрасте восьми и десяти лет погибли, когда нападавший открыл огонь через окна церкви Annunciation Church в городе в среду утром, когда дети служили мессу.
Нападавший, который погиб на месте происшествия от самонанесенного огнестрельного ранения, позже был назван полицией 23-летним Робином Вестманом.
Вел дневник на русском: что известно об убийце, устроившем стрельбу в католической школе Миннеаполиса27.08.25, 23:46 • 5640 просмотров