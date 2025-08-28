ФБР розслідує стрілянину в школі Міннеаполіса як злочин на ґрунті ненависті проти католиків

Стрілянину в школі Міннеаполіса у США, у результаті якої загинули двоє дітей та 17 інших отримали поранення, розслідують як злочин на ґрунті ненависті проти католиків, повідомили у ФБР, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

"ФБР розслідує цю стрілянину як акт внутрішнього тероризму та злочин на ґрунті ненависті, спрямований проти католиків", – заявив директор ФБР Каш Патель у дописі на X.

Двоє дітей віком восьми та десяти років загинули, коли нападник відкрив вогонь через вікна церкви Annunciation Church у місті в середу вранці, коли діти служили месу.

Нападника, який загинув на місці події від самозавданого вогнепального поранення, пізніше поліція назвала 23-річним Робіном Вестманом.

