Ексклюзив
07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
ФБР розслідує стрілянину в школі Міннеаполіса як злочин на ґрунті ненависті проти католиків

Київ • УНН

 • 96 перегляди

ФБР розслідує стрілянину в Міннеаполісі як злочин на ґрунті ненависті та акт внутрішнього тероризму. Двоє дітей загинули, 17 поранені під час меси в церкві Annunciation Church.

ФБР розслідує стрілянину в школі Міннеаполіса як злочин на ґрунті ненависті проти католиків

Стрілянину в школі Міннеаполіса у США, у результаті якої загинули двоє дітей та 17 інших отримали поранення, розслідують як злочин на ґрунті ненависті проти католиків, повідомили у ФБР, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

"ФБР розслідує цю стрілянину як акт внутрішнього тероризму та злочин на ґрунті ненависті, спрямований проти католиків", – заявив директор ФБР Каш Патель у дописі на X.

Двоє дітей віком восьми та десяти років загинули, коли нападник відкрив вогонь через вікна церкви Annunciation Church у місті в середу вранці, коли діти служили месу.

Нападника, який загинув на місці події від самозавданого вогнепального поранення, пізніше поліція назвала 23-річним Робіном Вестманом.

Вів щоденник російською: що відомо про вбивцю, який влаштував стрілянину у католицькій школі Міннеаполіса27.08.25, 23:46 • 5642 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Каш Патель
Сполучені Штати Америки