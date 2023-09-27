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Favbet Foundation продолжает поддерживать воспитанников киевского центра "Спорт для всех"

Favbet Foundation продолжает поддерживать воспитанников киевского центра "Спорт для всех"

Киев • УНН

 • 150254 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Благотворительный фонд Favbet Foundation закупил и передал комплекты униформы юным воспитанникам Деснянского районного в Киеве Центра физического здоровья населения “Спорт для всех”, передает УНН.

Сейчас в Центре проходят бесплатные тренировки для детей из семей военнослужащих и переселенцев в рамках инициативы “Сильнее вместе” проекта “Клуб супергероев”, который команда фонда запустила в начале этого года.

Почувствовать себя настоящими профессионалами молодым спортсменам помогут качественные комплекты футбольной и баскетбольной формы, а также бутсы и баскетбольные кроссовки.

“У каждого Супергероя должен быть свой костюм. Надеемся, что новая форма вдохновит наших детей на дальнейшие тренировки и развитие своих суперспособностей. В эти сложные времена спорт помогает чувствовать себя увереннее, находить новых друзей. Каждая инициатива Favbet Foundation — это вклад в будущее Украины. Наша цель — дать им инструменты для всестороннего развития”, — делится куратор проектов фонда Евгений Бондарь.

“Клуб супергероев” Favbet Foundation — долгосрочный проект, охватывающий сразу несколько направлений от поддержки детского спорта до IТ-образования. В частности, базовый курс по программированию на Python, который фонд запустили совместно с Code Club Украина, прошли уже более 352 детей, а 5500 украинских школьников сейчас пользуются на уроках школы канцелярскими принадлежностями, которые получили в рамках инициативы “Сила в знаниях”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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