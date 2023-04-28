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Favbet Foundation начал передачу 5500 наборов канцелярии для детей ВПЛ и военнослужащих в рамках проекта «Клуб супергероев»

Favbet Foundation начал передачу 5500 наборов канцелярии для детей ВПЛ и военнослужащих в рамках проекта «Клуб супергероев»

Киев • УНН

 • 346677 просмотра

КИЕВ. 28 квітня. УНН. Волонтеры Favbet Foundation посетили детей ВПЛ и военнослужащих в селе Блиставица на Киевщине. Команда благотворителей устроила ребятам праздник и передала первые канцелярские наборы в рамках инициативы «Сила в знаниях» масштабного проекта фонда под названием «Клуб супергероев».

По условиям проекта Favbet Foundation передаст 5500 канцелярских наборов детям вынужденно перемещенных лиц и украинских защитников. Сбор заявок провели всего за несколько дней, а теперь фонд работает над тем, чтобы все дети быстрее получили свои подарки. Первые 500 наборов уже нашли своих владельцев, а в ближайшее время боксы с канцелярией приедут ко всем оставившим заявку.

С начала акции поступило 7000 заявок, однако по возрасту и правилам регистрации прошли 5500 детей.

«За этот год мы увидели и почувствовали, какая бездна разделяет украинцев и россиян. Пока наш сосед все глубже погружается в серое болото, мы стремимся к развитию и поддерживаем друг друга даже в самые сложные времена. Идея «Клуба Супергероев» от Favbet Foundation — предоставить как можно большему количеству юных украинцев возможности для построения свободного и успешного будущего, которого агрессор безуспешно пытается их лишить», — рассказал куратор проектов Favbet Foundation Евгений Бондарь.

Каждый бокс канцелярии содержит все, что может понадобиться школьникам для обучения и творчества — краски, пластилин, разноцветные ручки и карандаши, альбомы для рисования, тетради и многое другое. Специально для проекта в Favbet Foundation также были разработаны яркие иллюстрации с супергероями, которые украшают все наборы и вдохновляют детей на новые свершения.

Кроме проекта «Сила в знаниях», в «Клубе Супергероев» действуют направления «Сильнее вместе» и «IT Kids». Первый проект дает детям, пострадавшим от войны, возможность системно заниматься спортом, второй — образовательные курсы в области IT для детей из семей ВПЛ и военнослужащих.

В рамках IT Kids Favbet Foundation совместно с Code Club Украина уже запустили бесплатную программу базового IT-образования, которая сегодня обучает языку программирования Python более 350 учеников. Также проходит набор на спортивные секции «Сильнее вместе», которые фонд организует в партнерстве с Центром физического здоровья населения «Спорт для всех» и Бойцовским клубом SpartaBox.

Анонсы новых обучающих групп и секций всегда можно найти на странице фонда в Фейсбуке.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году для развития спортивной и образовательной инфраструктуры для украинских детей. С началом полномасштабного вторжения фонд переориентировал более 90% своих проектов на обеспечение ВСУ и поддержку украинцев, пострадавших от войны.

Украинские Национальные Новости

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