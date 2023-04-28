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Favbet Foundation почав передачу 5500 наборів канцелярії для дітей ВПО та військовослужбовців в рамках проєкту «Клуб супергероїв»

Favbet Foundation почав передачу 5500 наборів канцелярії для дітей ВПО та військовослужбовців в рамках проєкту «Клуб супергероїв»

Київ • УНН

 • 346681 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Волонтери Favbet Foundation завітали до дітей ВПО та військовослужбовців у селі Блиставиця на Київщині. Команда благодійників влаштувала дітлахам свято та передала перші канцелярські набори в межах ініціативи «Сила в знаннях» масштабного проєкту фонду під назвою «Клуб супергероїв».

За умовами проєкту Favbet Foundation передасть 5500 канцелярських наборів дітям вимушено переміщених осіб та українських захисників. Збір заявок провели всього за кілька днів, а тепер фонд працює над тим, щоб всі діти якнайшвидше отримали свої подарунки. Перші 500 наборів вже знайшли своїх власників, а найближчим часом бокси з канцелярією приїдуть до всіх, хто залишив заявку.

З початку акції надійшло 7000 заявок, проте за віком та за правилами реєстрації пройшли 5500 дітей.

«За цей рік ми побачили та відчули, яка світоглядна прірва розділяє українців та росіян. Поки наш сусід все глибше занурюється у сіре болото, ми прагнемо розвитку та підтримуємо один одного на шляху вперед навіть у найскладніші часи. “Клуб Супергероїв” від Favbet Foundation саме про це — надати якомога більшій кількості юних українців можливості для побудови вільного та успішного майбутнього, якого агресор безуспішно намагається їх позбавити», — розповів куратор проєктів Favbet Foundation Євген Бондар.

Кожен бокс канцелярії містить все, що може знадобитись школярам для навчання та творчості — фарби, пластилін, різнокольорові ручки та олівці, альбоми для малювання, зошити та багато іншого. Спеціально для проєкту у Favbet Foundation також розробили яскраві ілюстрації з супергероями, які прикрашають всі набори та надихають дітей на нові звершення.
Окрім проєкту «Сила в знаннях», в «Клубі Супергероїв» діють напрями «Сильніші разом» та «IT Kids». Перший проєкт надає дітям, які постраждали від війни, можливість системно займатися спортом, другий — освітні курси в галузі IT для дітей з родин ВПО та військовослужбовців.

В межах «IT Kids» Favbet Foundation спільно з Code Club Україна вже запустили безкоштовну програму базової IT-освіти, яка сьогодні навчає мові програмування Python більше 350 учнів. Також триває набір на спортивні секції «Сильніші разом», які фонд організовує в партнерстві з Центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та Бійцівським клубом SpartaBox.
Анонси нових навчальних груп та секцій завжди можна знайти на сторінці фонду у Фейсбуці.

Favbet Foundation — благодійний фонд, заснований у 2020 році з метою розвитку спортивної та освітньої інфраструктури для українських дітей. З початком повномасштабного вторгнення фонду переорієнтував понад 90% своїх проєктів на забезпечення ЗСУ та підтримку українців, що постраждали від війни.

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