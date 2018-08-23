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Facebook дополнительно заблокировала более 400 приложений из-за опасений о сохранении данных

Киев • УНН

 • 9546 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сотрудники Facebook с марта после скандала вокруг компании Cambridge Analytica прекратили работу более 400 приложений в соцсети из-за опасений по сохранению личных данных пользователей. Об этом говорится в заявлении компании, передает УНН.

Facebook дополнительно заблокировала более 400 приложений из-за опасений о сохранении данных

“С момента начала нашего расследования мы изучили тысячи приложений. И мы прекратили работу более чем 400 из них из-за опасений, касающихся их разработчиков или относительно того, как могли использоваться данные, которые люди предоставили приложениям. Мы теперь изучаем это гораздо тщательнее”, — отмечается в заявлении.

В Facebook также уточнили, что, согласно новым правилам в соцсети, если пользователь в течение 90 дней не заходил в приложение, то оно не сможет получать информацию о нем. В заявлении также уточняется, что прекращена работа в соцсети приложения myPersonality. Представители последнего, как отмечается, ненадлежащим образом предоставляли данные о пользователях третьей стороне и отказались пройти проверку Facebook. Представители соцсети сообщили, что уведомят об этом примерно 4 млн пользователей myPersonality, чьи данные могли быть переданы другим компаниям.

Как сообщал УНН, Facebook удалила более 650 связанных с Россией и Ираном аккаунтов и групп.

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