Facebook додатково заблокувала понад 400 додатків через побоювання про збереження даних
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Співробітники Facebook з березня після скандалу навколо компанії Cambridge Analytica припинили роботу більш ніж 400 додатків в соцмережі через побоювання щодо збереження особистих даних користувачів. Про це йдеться в заяві компанії, інформує УНН.
“З моменту початку нашого розслідування ми вивчили тисячі додатків. І ми припинили роботу більш ніж 400 з них через побоювання, що стосуються їх розробників або щодо того, як могли використовуватися дані, які люди надали додаткам. Ми тепер вивчаємо це набагато ретельніше”, — відзначається в заяві.
У Facebook також уточнили, що, згідно з новими правилами в соцмережі, якщо користувач протягом 90 днів не заходив в додаток, то він не зможе отримувати інформацію про нього. У заяві також уточнюється, що припинено роботу в соцмережі додатку myPersonality. Представники останнього, як зазначається, неналежним чином надавали дані про користувачів третій стороні і відмовилися пройти перевірку Facebook. Представники соцмережі повідомили, що повідомлять про це приблизно 4 млн користувачів myPersonality, чиї дані могли бути передані іншим компаніям.
Як повідомляв УНН, Facebook видалила більше 650 пов’язаних з Росією і Іраном акаунтів і груп.