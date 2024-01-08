ФАО констатировала снижение мировых цен на продовольствие в конце 2023 года

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
  •  106859 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  182572 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  216311 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  191630 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  185093 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  153645 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  310824 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  183044 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  325579 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171276 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  191151 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203718 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  207034 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  205202 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192751 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На дорогах госзначения работают более тысячи человек и 930 единиц техники для ликвидации последствий непогоды

В НБУ сообщили, что на сегодня нет возможности финансово ограничить уклонистов

Екатерина Рожкова заявила, что нет законного способа финансово ограничить уклонистов, а раскрытие информации происходит по решению суда.

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