ФАО констатировала снижение мировых цен на продовольствие в конце 2023 года

Индекс мировых цен на продовольствие в декабре 2023 года снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5 процента, при этом произошло резкое падение международных котировок цен на сахар. Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), пишет УНН.

По сравнению с декабрем прошлого года Индекс ФАО сократился на 10,1 процента.

В тоже время цены на зерновые – пшеницу, кукурузу, рис и ячмень – выросли на 1,5 процента. Это, как отмечают в ФАО, частично связано со сбоями в логистике, которые препятствовали поставкам из основных стран-экспортеров. Однако и на зерновые средний показатель цен за 12 месяцев по сравнению с прошлым годом снизился на 15,4 процента. В 2023 году подорожал лишь рис.

Подешевели растительное масло и мясо. Индекс цен на сахар снизился на 16,6 процента по сравнению с ноябрем, достигнув девятимесячного минимума, хотя этот показатель все еще на 14,9 процента выше уровня декабря 2022 года. Как указывают эксперты ФАО, падение котировок сахара было в основном обусловлено высокими темпами производства в Бразилии, а также сокращением использования сахарного тростника для производства этанола в Индии.

Вопреки общей тенденции, индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,6 процента по сравнению с ноябрем, хотя его значение на 16,1 процента ниже декабря 2022 года. Месячный рост был обусловлен повышением котировок цен на сливочное масло и сыр, чему способствовал высокий потребительский спрос в преддверии праздничного сезона в Западной Европе. В то же время высокий мировой импортный спрос привел к росту международных поставок сухого цельного молока.