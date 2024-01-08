ФАО констатировала снижение мировых цен на продовольствие в конце 2023 года
В декабре 2023 года мировые цены на продовольствие снизились на 1,5%.
Американец выиграл иск против Сирии на 50 миллионов долларов за тюремное заключение и пытки
Американский журналист выиграл иск против сирийского режима Башара Асада.
Прах создателя сериала Star Trek и членов его семьи похоронят на Луне
Космический аппарат Peregrine Mission One компании Astrobotic доставит прах создателя "Звездного пути" Джина Родденберри на Луну.
Элвиса Пресли оживят с помощью искусственного интеллекта
В 2024 году в Лондоне состоится премьера концерта "Эволюция Элвиса" с участием голографического Элвиса Пресли, за которым последуют шоу в других крупных городах.
В россии подросток пытался сжечь военный самолет
В России арестовали 16-летнего подростка, который якобы пытался поджечь военный самолет; по факту инцидента ведется расследование.
Применение препарата от малярии могло стать причиной 17 тысяч смертей во время первой волны COVID – исследование
Гидроксихлорохин может быть связан с почти 17 000 смертей в шести странах во время первой волны COVID-19.
Морозы и снег: прогноз погоды в Украине на 8 января и предупреждение от синоптиков
В Украине продолжаются морозы и снегопады с опасными условиями, включая гололед, налипание мокрого снега и порывистый ветер; в южных, центральных и восточных регионах объявлен первый уровень опасности.
Чехия до минимума сократила потребление газа, но продолжает покупать российский газ
Потребление газа в Чехии достигло 30-летнего минимума, упав на 7% в 2023 году.
На дорогах госзначения работают более тысячи человек и 930 единиц техники для ликвидации последствий непогоды
1 046 человек и 932 единицы техники обеспечивают проходимость национальных дорог Украины, несмотря на сложные погодные условия. Мустафа Найем призывает водителей быть осторожными.
В НБУ сообщили, что на сегодня нет возможности финансово ограничить уклонистов
Екатерина Рожкова заявила, что нет законного способа финансово ограничить уклонистов, а раскрытие информации происходит по решению суда.