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ФАО констатувала зниження світових цін на продовольство наприкінці 2023 року

Київ • УНН

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У грудні 2023 року світові ціни на продовольство знизилися на 1,5%.

Індекс світових цін на продовольство в грудні 2023 року знизився порівняно з попереднім місяцем на 1,5 відсотка, при цьому відбулося різке падіння міжнародних котирувань цін на цукор.  Про це повідомила Продовольча і сільськогосподарська організація (ФАО), пише УНН.

Порівняно з груднем минулого року Індекс ФАО скоротився на 10,1 відсотка. 

Водночас ціни на зернові - пшеницю, кукурудзу, рис і ячмінь - зросли на 1,5 відсотка. Це, як зазначають у ФАО, частково пов'язано зі збоями в логістиці, які перешкоджали поставкам з основних країн-експортерів. Однак і на зернові середній показник цін за 12 місяців порівняно з минулим роком знизився на 15,4 відсотка. У 2023 році подорожчав лише рис.

Подешевшали рослинна олія та м'ясо. Індекс цін на цукор знизився на 16,6 відсотка порівняно з листопадом, досягнувши дев'ятимісячного мінімуму, хоча цей показник все ще на 14,9 відсотка вищий за рівень грудня 2022 року. Як вказують експерти ФАО, падіння котирувань цукру було в основному зумовлено високими темпами виробництва в Бразилії, а також скороченням використання цукрової тростини для виробництва етанолу в Індії.

Всупереч загальній тенденції, індекс цін на молочну продукцію зріс на 1,6 відсотка порівняно з листопадом, хоча його значення на 16,1 відсотка нижче грудня 2022 року. Місячне зростання було зумовлене підвищенням котирувань цін на вершкове масло і сир, чому сприяв високий споживчий попит напередодні святкового сезону в Західній Європі. Водночас високий світовий імпортний попит призвів до зростання міжнародних поставок сухого незбираного молока.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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