Фанаты "Шальке" поддержали Е.Коноплянку баннером
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Вингера сборной Украины Евгения Коноплянку поддержали болельщики в связи с малым количеством игрового времени в составе "Шальке", сообщает УНН со ссылкой на страницу футболиста в Instagram.
Фанаты выставили баннер с хэштегом "konomustplay", тем самым намекая руководству клуба, что футболисту нужно давать больше игрового времени.
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"От всего сердца хочу сказать спасибо всем моим болельщикам, особенно - немецким. Ваша поддержка в чужой стране - бесценна, как и каждый из вас ", - говорится в сообщении Е.Коноплянкы.
Стоит отметить, что Е.Коноплянка перешел в "Шальке" прошлым летом на правах аренды из "Севильи". В футболке гельзенкирхенцев полузащитник провел 28 матчей, забив 7 голов и сделав 2 голевые передачи, однако в последнее время игрок перестал попадать даже в заявку команды.