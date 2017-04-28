Фанати "Шальке" підтримали Є.Коноплянку баннером
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Вінгера збірної України Євгена Коноплянку підтримали уболівальники у зв’язку із малою кількістю ігрового часу у складі “Шальке”, повідомляє УНН з посиланням на сторінку футболіста в Instagram.
Фанати виставили банер з хештегом “konomustplay”, тим самим натякаючи керівництву клубу, що футболісту потрібно давати більше ігрового часу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Є.Коноплянка: зараз я просто футбольний фанат
“Від щирого серця хочу сказати спасибі всім моїм уболівальникам, особливо — німецьким. Ваша підтримка в чужій країні — безцінна, як і кожен з вас”, — йдеться у повідомленні Є.Коноплянки.
Варто відзначити, що Є.Коноплянка перейшов у “Шальке” минулого літа на правах оренди з “Севільї”. У футболці гельзенкірхенців півзахисник провів 28 матчів, забивши 7 голів і зробивши 2 гольові передачі, проте останнім часом гравець перестав потрапляти навіть в заявку команди.