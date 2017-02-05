Фанаты "Райо Вальекано" обнародовали "компромат" на Р.Зозулю

В этих листовках говорится о связи Р.Зозули с батальоном "Азов".

Кроме того, на одном из фото Р.Зозуля держит оружие. А на другом - образ украинца сравнили со Степаном Бандерой.

Напомним, нападающий сборной Украины Роман Зозуля перешел в мадридский "Райо Вальекано" на правах аренды, однако украинского нападающего пришлось вернуть из аренды "Райо Вальекано" из-за протестов ультрас "шмелей" за якобы неонацистские взгляды игрока.

А 2 февраля, игроки испанского "Бетиса" выступили с заявлением, в котором осудили действия клуба "Райо Вальекано" и болельщиков этого клуба, в связи со срывом трансферного перехода нападающего андалузцев и сборной Украины Романа Зозули.