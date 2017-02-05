Фанати "Райо Вальєкано" оприлюднили "компромат" на Р.Зозулю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Ультас “Райо Вальєкано” оприлюднили дев’ять сторінок тексту і фото, в якому пояснили претензії до футболіста Романа Зозулі. Про це УНН повідомляє із посиланням на Marca.
У цих листівках йдеться про зв'язок Р.Зозулі з батальйоном "Азов".
Крім того, на одному з фото Р.Зозуля тримає зброю. А на іншому - образ українця порівнялі зі Степаном Бандерою.
Нагадаємо, нападник збірної України Роман Зозуля перейшов до мадридського “Райо Вальєкано” на правах оренди, проте українського нападника довелося повернути з оренди "Райо Вальєкано" через протести ультрас "джмелів" за нібито неонацистські погляди гравця.
А 2 лютого, гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою, в якій засудили дії клубу "Райо Вальєкано" і вболівальників цього клубу, в зв'язку із зривом трансферного переходу нападника андалузців і збірної України Романа Зозулі.