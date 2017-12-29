Специалист ФК "Десна" назван лучшим тренером года в Первой лиге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу обнародовало лучшего тренера первого дивизиона чемпионата Украины по итогам 2017 года, сообщает УНН со ссылкой на всеукраинское объединение тренеров по футболу.
В этом году Объединение впервые определяло лучшего тренера Первой лиги по средним оценкам тур за туром.
Лучшим со средним показателем 4,12 оказался Александр Дмитриевич Рябоконь — главный тренер черниговской “Десны”. Он обогнал (4,10) и Сизихина (4,02).
Среди достижений Рябоконя выделим:
• впервые в истории “Десна” заняла второе место и, как вице-чемпион, стала одним из рейтинговых лидеров сезона 2016/17;
• команда досталась 1/4 финала Кубка Украины;
• по итогам календарного 2017 (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) “Десна” возглавляет сводную таблицу Первой лиги (74 очка — 36 матчей).
По ходу сезона Александр Дмитр Рябоконь признавался лучшим в УПЛ по итогам 5 туров по версии объединения.
Стоит отметить, что лучшим тренером года Второй лиги Украины оказался Олег Федорчук — наставник новокаховской “Энергии”.
Добавим также, награждение лауреатов почетных номинаций Всеукраинского объединения тренеров по футболу планируется провести в торжественной обстановке в январе 2018 года.
Как сообщал УНН, финал Кубка Украины по футболу состоится на стадионе “Днепр-Арена”.