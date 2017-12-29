Фахівця ФК "Десна" названо кращим тренером року в Першій лізі України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу оприлюднила найкращого тренера першого дивізіону чемпіонату України за підсумками 2017 року, інформує УНН з посиланням на Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу.
Цьогоріч Об’єднання вперше визначало найкращого тренера Першої ліги за середніми оцінками тур за туром.
Найкращим із середнім показником 4,12 виявився Олександр Дмитрович Рябоконь — головний тренер чернігівської “Десни”. Він обігнав (4,10) і Сизіхіна (4,02).
Серед досягнень Рябоконя виділимо:
• вперше в історії “Десна” посіла друге місце і, як віце-чемпіон, стала одним із рейтингових лідерів сезону 2016/17;
• команда дісталася 1/4 фіналу Кубка України;
• за підсумками календарного 2017 року (завершення минулого сезону і перша частина поточного) “Десна” очолює зведену таблицю Першої ліги (74 очка — 36 матчів).
По ходу сезону Олександр Дмитр Рябоконь визнавався найкращим в УПЛ за підсумками 5 турів за версією об’єднання.
Варто відзначити, що кращим тренером року Другої ліги України виявився Олег Федорчук — наставник ново каховської “Енергії”.
Додамо також, нагородження лауреатів почесних номінацій Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу планується провести в урочистій обстановці в січні 2018 року.
Як повідомляв УНН, фінал Кубку України з футболу відбудеться на стадіоні “Дніпро-Арена”.