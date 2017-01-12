Специалисты назвали причину ЧП в Кропивницком, в результате которого погиб мужчина

"В вышеуказанном доме специалистами учреждения было обследовано 25 квартир и проведены измерения уровней угарного газа и окислов азота. Из них, в одиннадцати квартирах зарегистрировали превышение уровня содержания монооксида углерода (угарного газа) и окислов азота. Кратность превышения составляла от 1,2 до 11 раз", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе добавили, что визуально во всех квартирах отсутствовало проветривание кухонь. А значительные концентрации угарного газа в помещении могут накапливаться не только вследствие неисправной работы печного отопления или нахождения человека в очага возгорания (пожар) или в закрытом авто с включенным двигателем, а также в квартире, если в помещении нет достаточного доступа свежего воздуха, плохо работает вентиляция или забиты дымоходы. Кроме того, ветреная погода может вызвать обратную тягу в дымовых и вентиляционных каналах, в результате чего опасные продукты возгорания не выводятся наружу и остаются в помещении.

Как сообщал УНН, в результате ЧП в Кропивницком погиб мужчина, пятеро пострадали.