Фахівці назвали причину НП у Кропивницькому, внаслідок якої загинув чоловік

“У вищевказаному будинку фахівцями установи було обстежено 25 квартир та проведено вимірювання рівнів чадного газу та окислів азоту. Із них, в одинадцяти квартирах було зареєстровано перевищений рівень вмісту монооксиду вуглецю (чадного газу) та окислів азоту. Кратність перевищень складала від 1,2 до 11 разів”, — повідомили в прес-службі.

Також в прес-службі додали, що візуально у всіх квартирах було відсутнє провітрювання кухонь. А значні концентрації чадного газу в приміщенні можуть накопичуватись не тільки унаслідок несправної роботи пічного опалення, або знаходження людини в осередку загоряння (пожежа) чи в закритому авто з включеним двигуном, а навіть у квартирі, якщо в приміщенні немає достатнього доступу свіжого повітря, погано працює вентиляція або забиті димарі. Крім того, вітряна погода може спричинити зворотну тягу в димових та вентиляційних каналах, в наслідок чого небезпечні продукти горіння не виводяться назовні і залишаються у приміщенні.

Як повідомляв УНН, в результаті НП в Кропивницькому загинула людина, п’ятеро постраждали.